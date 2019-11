장총 든 설현…AOA 신곡 '날 보러 와요' 티저 속 고혹美

그룹 AOA 멤버 설현이 헌터로 변신했다.AOA 소속사 FNC엔터테인먼트는 17일 공식 SNS(사회관계망서비스)를 통해 AOA 여섯 번째 미니앨범 '뉴 문(NEW MOON)'의 설현 편 티저를 공개했다.공개된 티저에는 문 헌터(MOON HUNTER) 설현이 달 사냥을 위한 출격 준비를 마치는 장면이 담겼다. 설현은 카메라를 응시하며 천천히 장총을 겨눴다. 고혹적인 아름다움과 강인한 내면을 동시에 보여줬다.설현은 티저와 함께 공개된 재킷 포스터에서도 카리스마와 미모를 뽐냈다. 표적을 찾은 듯한 눈빛, 화보를 연상케 하는 트렌디한 스타일링이 눈길을 끈다.음악과 연기 활동을 오가며 종횡무진 활약하고 있는 설현은 현재 종합 편성 채널 JTBC 금토드라마 '나의 나라'에서 한희재 캐릭터로 열연을 펼치고 있다.AOA 새 앨범 '뉴 문' 음원과 타이틀곡 '날 보러 와요 (Come See Me)' 뮤직비디오는 오는 26일 오후 6시 발표된다.[사진=FNC엔터테인먼트](SBS funE 강수지 기자)