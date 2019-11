트와이스, 3년 연속 日 '홍백가합전' 출연 확정…K팝그룹 최초

그룹 트와이스가 일본 대표 연말 특집 프로그램 NHK '홍백가합전' 출연을 확정 지었다.



트와이스 소속사 JYP엔터테인먼트는 15일 "트와이스는 일본에서 데뷔 앨범을 발표한 2017년부터 올해까지, 3년 연속 ('홍백가합전') 출연자 리스트에 이름을 올렸다"고 밝혔다.



K팝 그룹이 '홍백가합전'에서 3년 연속 무대를 펼치는 것은 트와이스가 최초다.



트와이스는 이 프로그램에서 2017년 'TT' 일본어 버전, 지난해 일본 정규 1집 'BDZ'의 같은 이름 타이틀곡, 영화 '센세이쿤슈'의 주제가 'I Want You Back(아이 원트 유 백)' 무대를 꾸몄다.



특히 지난해 무대는 42.7%의 시청률을 기록했다. 이는 49팀의 가수 중 6위에 해당하는 성적이다. 지난 2017년 37.4%의 시청률로 27위에 자리한 것에서 큰 성장세를 보였다.



올해로 70회를 맞은 '홍백가합전'은 한 해 일본에서 가장 큰 사랑을 받은 가수들이 총출동해, 홍팀과 백팀으로 나눠 공연을 펼치고 대항전을 갖는 방식으로 진행되는 프로그램이다. 매년 12월 31일 일본 공영 방송 NHK에서 방영되며, 역대 최고 시청률 81%, 평균 시청률 40%를 상회할 만큼 높은 인기를 자랑한다.



트와이스는 2017년 6월 일본에서 데뷔 베스트앨범 '#TWICE'를 발표하고 현지 활동을 시작했다. 이후 일본 발매 앨범으로 '8연속 플래티넘'(일본 레코드 협회가 출하량 25만 장을 넘은 앨범에 수여하는 인증)을 달성했다.



오는 20일에는 신보 '&TWICE'(앤드 트와이스)를 공개한다. 지난달 18일 선공개한 타이틀곡 'Fake & True'(페이크 앤드 트루)는 일본 라인 뮤직 실시간 차트 1위에 오르며 인기를 누렸다.



현재 트와이스는 'TWICE WORLD TOUR 2019 'TWICELIGHTS'(트와이스 월드투어 2019 '트와이스라이츠')'를 진행 중이다. 최근에는 2020년 3월 3~4일 도쿄돔 2회 추가 공연을 발표했다.



[사진=JYP엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)