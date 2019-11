"'신생아 두개골 골절' 병원서 학대 피해 아기 더 있다"…경찰 수사

생후 5일 된 신생아를 학대한 혐의를 받는 산부인과 간호사가 추가로 다른 아기를 학대한 정황이 확인돼 경찰이 조사를 벌이고 있습니다.



부산 동래경찰서는 부산 A 병원 신생아실 폐쇄회로(CC) TV를 분석한 결과 두개골 골절로 의식불명 상태인 신생아 C 양 외에 간호사 B 씨가 다른 아기도 학대하는 장면이 있어 조사 중이라고 밝혔습니다.



경찰은 이 영상에 나타난 B씨 행위는 C 양에게 가한 것보다 강도가 낮지만, 학대 행위일 가능성이 높은 것으로 보고 수사하고 있습니다.



당시 신생아실에는 5∼6명의 아기가 있었던 것으로 알려졌습니다.



B 씨는 앞서 지난달 18일부터 3일간 신생아실에서 생후 5일 된 피해자 C 양을 한손으로 거꾸로 들거나 아기 바구니에 집어 던지는 등 학대한 혐의(아동학대)로 불구속 입건된 상태입니다.



경찰은 B 씨 학대 행위와 C 양의 두개골 골절 및 뇌출혈과의 상관관계를 파악하는 동시에 산부인과 신생아실 CCTV 영상이 2시간 이상 공백인 이유도 수사하고 있습니다.



대학병원 집중치료실로 옮겨져 치료를 받는 C 양은 여전히 생체 반응이 없는 것으로 알려졌습니다.



간호사 B 씨는 A 병원에서 10년여간 일했고 현재 임신 중인 것으로 알려졌습니다.



지난달 24일 C 양 부모가 사건의 진상규명과 관련자 처벌을 촉구하며 올린 청와대 국민청원 게시글에는 오늘(13일) 현재 14만7천여 명이 서명했습니다.



(사진=피해 아기 부모 제공, 연합뉴스)