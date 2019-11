"머리 어깨 무릎 HIP"…마마무, 14일 정규2집 컴백

그룹 마마무가 당당한 매력을 담은 신곡 '힙(HIP)'으로 돌아온다.



마마무 소속사 RBW는 마마무의 컴백을 하루 앞둔 13일 공식 SNS(사회관계망서비스)와 유튜브 채널 등에 두 번째 정규앨범 '리얼리티 인 블랙(reality in BLACK)' 타이틀곡 '힙' 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다.



공개된 영상 속 마마무는 당당한 자태로 머리부터 발끝까지 '힙한 스웨그'를 뽐내고 있다. 통통 튀는 비트, 중독성 강한 멜로디, 마마무의 퍼포먼스가 인상적이다.



'자꾸 Click me Click me 홀린 듯이 Zoom Close Up Close Up Close Up 머리 어깨 무릎 HIP'이라는 중독성 짙은 가사와 멜로디가 귀를 사로잡는다.



특히 화사는 영상 도입부부터 '코 묻은 티 삐져나온 팬티 떡진 머리 내가 하면 HIP'이라는 노랫말을 통해 솔직하고 당당한 매력을 드러내 눈길을 끌었다.



타이틀곡 '힙'은 '타인을 시선을 의식해 스스로 깎아 내려서 만드는 멋은 진정 'HIP'이 아니다. 멋은 어떤 모습이든 온전히 스스로를 아끼고 사랑하며 가꿀 때 그 마음에서 뿜어져 나오는 것'이라는 메시지를 담은 곡이다. 마마무가 추구해온 당당함, 자신감 넘치는 매력을 집약했다.



이번 앨범은 마마무가 3년 9개월 만에 발표하는 새 정규앨범이다. 앨범 이름 속 'BLACK'은 'Bless Life And Carry Knowledge'의 약자로 '삶을 축복하고, 지식은 전한다'는 뜻이며 어디에 있든, 어떤 모습의 삶일지라도 모두 축복한다는 메시지를 담고 있다

.

앞서 마마무는 새 앨범의 '평행우주' 콘셉트를 알린 바 있다. 그간 티저를 통해 제1우주 걸그룹 마마무로서의 삶, 제2우주, 제3우주, 제4우주 속에서의 각기 다른 삶을 보여줬다. 과연 새 앨범으로 어떤 매력을 발산할지 궁금증이 높아진다.



신곡 '힙'을 비롯한 새 앨범 전곡은 오는 14일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 공개된다.



[사진=RBW]



(SBS funE 강수지 기자)