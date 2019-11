방탄소년단-투모로우바이투게더, 美빌보드 차트서 화려한 활약

같은 소속사 소속인 그룹 방탄소년단(BTS)과 투모로우바이투게더(TXT)가 미국 빌보드 차트에 나란히 이름을 올렸다.6일 빅히트 엔터테인먼트는 "미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 투모로우바이투게더 첫 정규앨범 '꿈의 장: MAGIC' 타이틀곡 '9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)'가 '월드 디지털 송 세일즈' 3위(이하 현지시간 5일 발표 기준)를 차지했다"고 밝혔다.이 곡은 지난주 같은 차트에 2위로 처음 진입한 후 2주 연속 이름을 올리고 있다. 같은 소속사 선배 가수인 방탄소년단은 '메이크 잇 라이트(Make It Right) (feat. Lauv)'로 같은 차트에서 2위를 차지했다.두 그룹의 빌보드 차트 내 활약이 두드러진다.방탄소년단은 4월 발매한 '맵 오브 더 소울 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)'로 '빌보드 200' 149위를 기록했다.이 앨범은 지난 4월 27일 자 '빌보드 200'에서 진입 첫 주 1위로 시작해 22주 연속 차트에 이름을 올렸다. 지난주 같은 차트에 재진입한 것에 이어 이번 주에도 차트 진입에 성공했다.지난해 8월 발매된 '러브 유어 셀프 결 앤서(LOVE YOURSELF 結 Answer)'는 같은 차트에 재진입, 165위를 차지했다.이외에도 '맵 오브 더 소울 : 페르소나'는 '월드 앨범' 2위, '인디펜던트 앨범' 19위, '톱 커런트 앨범' 50위, '톱 앨범 세일즈' 58위 등 각종 차트에 이름을 올렸다.특히 '소셜 50'에서는 121주 연속 1위에 등극해 최장기간 연속 기록을 유지하고 있으며, 통산 151번째 1위 기록을 세웠다. '아티스트 100'에서는 9위를 차지했다.투모로우바이투게더는 '소셜 50' 4위, '이머징 아티스트' 19위에 올랐다. '꿈의 장: MAGIC'은 '월드 앨범' 13위를 기록했다.[사진=빅히트 엔터테인먼트]bijou_822@naver.com, joy822@partner.sbs.co.kr(SBS funE 강수지 기자)