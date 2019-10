[영상] 알바그다디 습격 작전 최초 공개…폭격 장면도

미군 특수부대가 이슬람 극단주의 무장세력 IS 의 수장 아부바르크 알바그다디를 제거하기 위해 은신처로 접근하는 영상이 처음 공개됐습니다.



미 중부군사령부 케네스 메켄지 사령관은 현지 시간 30일 워싱턴 펜타곤에서 기자회견을 열고 미육군 특수부대 델타포스가 알바그다디 은신처로 접근하는 영상을 최초 공개하며 작전 경과를 설명했습니다.



영상에는 전투기가 IS 대원들을 폭격하는 장면과 델타포스가 은신처로 진입하기 위해 담벼락을 향해 이동하는 모습 등이 담겼습니다.



또 건물에 폭탄 공격을 가해 검은 연기가 치솟는 장면 등 3개의 동영상으로 이뤄졌습니다.



다만 알바그다디의 최후 장면을 담은 영상은 공개되지 않았습니다.



메켄지 사령관은 델타포스가 은신처 진입 과정에서 여성 4명, 남성 1명 등 IS 조직원 5명을 사살했다고 밝혔습니다.



또 터널에 숨어 있던 알바그다디를 발견했지만 그는 입고 있던 폭탄 조끼를 터뜨려 자녀들과 함께 사망했습니다.



메켄지 사령관은 또 당초 알려진 것과 달리 알바그다디와 함께 숨긴 자녀는 2명이라고 정정했습니다.



(영상편집 : 이은경)