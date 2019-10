방탄소년단 'Make It Right', 美 빌보드 '핫 100' 차트 재진입

그룹 방탄소년단(BTS)이 'Make It Right (feat. Lauv)'으로 미국 빌보드 '핫 100' 차트에 재진입했다.



29일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 지난 18일 방탄소년단이 발표한 'Make It Right (feat. Lauv)'은 '핫 100' 차트 76위를 차지했다.



'Make It Right (feat. Lauv)'은 방탄소년단이 미국의 싱어송라이터 라우브(Lauv)와 콜라보레이션 한 곡으로 지난 4월 발매한 MAP OF THE SOUL : PERSONA의 수록곡 'Make It Right'을 재해석해 전 세계적인 관심을 받았다. 'Make It Right'은 발매 후 '핫 100' 차트에서 95위를 기록한 바 있다.



'Make It Right (feat. Lauv)'은 '월드 디지털 송 세일즈' 1위, '캐나디안 디지털 송 세일즈' 20위, '빌보드 캐나디안 핫 100' 65위에도 올랐다.



또한, 지난 4월 발매한 MAP OF THE SOUL : PERSONA도 '빌보드 200' 84위를 기록했다. 이 앨범은 4월 27일자 '빌보드 200'에서 1위로 처음 진입한 뒤 22주 연속 차트에 이름을 올렸고, 이번 주 재진입하는 저력을 보였다.



MAP OF THE SOUL : PERSONA는 '월드 앨범' 2위, '인디펜던트 앨범' 11위 등을 기록하며 각종 차트에도 상위권에 올랐다.



또 방탄소년단은 '소셜 50' 차트에서 150번째, 120주 연속 1위에 올라 최장기간 연속 기록을 다시 한 번 경신했다. '아티스트 100'에서는 9위를 차지했다.



한편 방탄소년단은 지난 29일 서울 파이널 콘서트를 끝으로 14개월에 걸친 월드투어를 마무리했다.



(SBS funE 강선애 기자)