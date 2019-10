방탄소년단, 오늘(29일) '러브 유어셀프' 투어 대장정 마무리

그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어의 화려한 대미를 장식한다.



방탄소년단은 29일 오후 6시 30분 서울 잠실 올림픽 주경기장에서 '러브 유어셀프: 스피크 유어셀프 더 파이널(LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL])' 마지막 공연을 개최한다.



이번 서울 공연은 지난 26일, 27일 공연과 더불어 이날 공연까지 3회로 마련됐다. 이로써 지난해 8월부터 시작한 '러브 유어셀프' 투어, 이 연장선으로 지난 5월 시작한 '러브 유어셀프: 스피크 유어셀프' 스타디움 투어의 대장정을 마무리 짓는다.



방탄소년단은 이번 스타디움 투어를 통해 영국 웸블리 스타디움, 해외가수 최초 사우디아라비아 스타디움에서 단독 공연을 진행하는 등 K팝 아티스트로서 유의미한 역사를 썼다.



이들은 '러브 유어셀프' 투어를 통해 전 세계 20개 도시 42회 공연을 진행, 104만 관객을 만났다. '러브 유어셀프: 스피크 유어셀프' 스타디움 투어를 통해서는 전 세계 10개 도시에서 20회 공연을 개최했으며 102만 관객을 동원했다.



[사진=빅히트 엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)