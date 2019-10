'컴백 D-1' 유빈 "신곡 '무성영화(feat. 윤미래)', 박진영이 한 번에 OK"

가수 유빈이 신곡 '무성영화(feat. 윤미래)'에 대해 "박진영 PD님이 한 번에 OK 한 곡"이라고 밝혔다.



유빈 소속사 JYP엔터테인먼트는 29일 유빈 신곡 '무성영화(feat. 윤미래)' 작업 비하인드 영상을 공개했다.



영상 속 유빈은 함께 작업한 심은지 작가와 이야기를 나누며 곡 작업에 관한 특별한 이야기를 공개했다. 특히 '무성영화(feat. 윤미래)'는 "박진영 PD님이 처음으로 '이거 고쳐 저거 고쳐' 안 한 노래"라고 소개했다.



이에 심은지 작가는 "원더걸스 때부터 한 번도 수정이 없던 타이틀곡은 없었다"며 "(박진영 PD가) 절대로 대충 하는 성격은 아니기 때문에 약간 소름 돋는다"고 소감을 표했다.



작사, 작곡에 참여한 유빈 역시 "원더걸스 활동할 때도 이런 느낌은 없었다. 지금까지 내가 참여했던 곡을 비롯해 발매했던 곡을 다 합쳐서 제일 좋은 것 같다"고 남다른 애정을 드러냈다.



유빈은 30일 오후 6시 세 번째 솔로 앨범 '스타트 오브 디 엔드(Start of the End)'를 발표하고 컴백한다.



박진영은 '무성영화(feat. 윤미래)' 뮤직비디오에 박나래를 주인공으로 직접 섭외하는 등 유빈의 컴백에 힘을 보탰다.



싱어송라이터 유빈의 색다른 매력을 담은 새 앨범 타이틀곡 '무성영화(feat. 윤미래)'는 빈티지한 콘셉트와 음향으로 가을 감성을 저격할 전망이다.



[사진=유빈 'Start of The End' COMEBACK LIVE WITH V LIVE 티저]



(SBS funE 강수지 기자)