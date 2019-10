쿠르드 총사령관 "알바그다디 '오른팔'도 후속작전으로 제거"

미군이 수니파 극단주의 테러조직 '이슬람국가'(IS)의 수괴 아부 바크르 알바그다디를 제거한 데 이어 후속 작전으로 알바그다디의 '오른팔'인 IS 대변인도 사살한 것으로 알려졌습니다.



미군과 함께 IS 격퇴전을 수행해 온 시리아민주군(SDF)의 마즐룸 아브디 총사령관은 27일(현지시간) 트위터를 통해 IS 대변인인 아부 하산 알무하지르가 미군의 공격으로 제거됐다고 전했습니다.



아브디 총사령관은 트위터에 "SDF 정보조직과 미군의 노력으로 시리아 북부 국경도시인 자라불루스 인근에서 알무하지르를 표적으로 삼았다"고 적었습니다.



그는 알무하지르를 알바그다디의 '오른팔'이라고 표현했으며, 이번 작전은 '앞선 작전의 연속'이라고 설명했습니다.



알무하지르는 지난 3월 뉴질랜드 모스크(이슬람 사원) 테러와 관련해 IS가 복수를 다짐한 선언문을 낭독한 인물입니다.



당시 IS 선전매체 '나시르 뉴스'에 올라온 44분 분량의 녹음 파일에서 알무하지르는 "미국의 승리 선언은 거짓이고 근거 없는 것"이라며 "피의 바다를 기다리라"고 경고했습니다.



아브디 총사령관은 약 4시간 전 올린 트윗에서 "ISIS(IS의 옛 이름) 지도자를 감시하기 위한 협력은 굳건하고, 곧 다른 효과적인 작전이 있을 것"이라며 알바그다디를 제거한 데 이어 후속 작전이 있을 것을 암시했습니다.



앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 오전 9시 20분께(미국동부 현지시간) 기자회견을 하고 특수부대를 투입해 알바그다디를 제거했다고 공식 발표했습니다.