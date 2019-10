방탄소년단, 또 기네스 신기록…틱톡 최단 100만 팔로워

그룹 방탄소년단(BTS)이 기네스 월드 레코드 신기록을 또 한 번 추가했다.



23일(현지시간) 영국의 기네스 월드 레코드(Guinness World Records)는 공식 홈페이지를 통해 방탄소년단이 동영상 플랫폼 틱톡에서 최단 시간 100만 팔로워를 달성하는 새로운 기록을 세웠다고 발표했다.



기네스 월드 레코드 측은 "방탄소년단은 지난 9월 25일 틱톡 공식 계정을 개설했으며, 개설 3시간 31분 만에 100만 팔로워를 기록했다"고 밝혔다.



이어 "계정 개설 13시간 후에는 200만 팔로워를 달성했고 방탄소년단이 올린 첫 게시물은 400만 건의 '좋아요(Like)'를 받았다. 59시간 뒤에는 300만 팔로워를 기록했다"고 설명했다.



앞서 방탄소년단은 지난 4월 발표한 MAP OF THE SOUL : PERSONA의 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' 뮤직비디오가 공개 24시간 동안 7460만 건의 조회수를 기록해 '24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 비디오', '24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 뮤직비디오', '케이팝 그룹 가운데 24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 뮤직비디오' 등 3개 부문에서 기네스 세계 기록 타이틀을 얻었다.



또한 MAP OF THE SOUL : PERSONA는 지난 5월까지 339만 9302장의 판매고를 올려 기네스 한국 기록을 세웠다. 방탄소년단은 소셜 미디어 레코드에서 트위터 최다 활동(평균 리트윗수) 기네스 세계 기록도 보유하고 있다.



방탄소년단은 오는 26일, 27일, 29일 3일간 서울 잠실 올림픽 주경기장에서 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]'을 개최한다.



[사진=빅히트 엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)