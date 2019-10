"존경해 브라더!"…류준열, 멀티골 터뜨린 손흥민 토트넘 경기 직관

배우 류준열이 '절친' 손흥민의 경기를 직관했다.23일 류준열은 자신의 인스타그램 스토리에 두 편의 짧은 영상을 게재했다.그가 공개한 첫 번째 영상에는 이날 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 2019~2020 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) B조 3차전 츠르베나 즈베즈다(세르비아)와의 경기에서 손흥민이 골을 넣고 동료들과 기쁨을 나누는 모습이 담겼다. 류준열은 "Respect brother!"이란 문장과 함께 손으로 하트를 만든 이미지를 덧붙였다.또 다른 영상에는 손흥민이 관중에게 인사를 건네는 모습이 담겼다. 류준열은 해당 영상에도 하트 이미지를 더하며 "You to be a Legend 121"이라 적었다. 이는 손흥민이 이날 두 골을 추가하며 차범근 전 국가대표 감독의 한국인 유럽 무대 최다골인 121골과 타이를 이룬 것을 축하한 것으로 풀이된다.축구 마니아인 류준열은 손흥민과 절친한 관계다. 류준열은 수차례 손흥민의 경기를 직접 관람했고, 매체 인터뷰를 통해서도 손흥민과의 돈독한 우정을 밝힌 바 있다.[사진=류준열 인스타그램 캡처](SBS funE 강선애 기자)