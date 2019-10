정준일, 30일 정규4집 '러브 유 아이 두'로 컴백…연말 콘서트까지

가수 정준일이 새로운 정규앨범으로 컴백한다.



정준일 소속사 엠와이뮤직은 18일 "정준일이 오는 30일 오후 6시 네 번째 정규앨범 '러브 유 아이 두(LOVE YOU I DO)'를 발매한다"고 밝혔다.



이번 앨범은 지난해 11월 발표한 리메이크 앨범 '정리(整理)' 이후 정준일이 1년 만에 공개하는 신보이며, 3집 '더 아름다운 것' 이후 약 2년 7개월 만에 발표하는 정규앨범이다.



정준일은 완성도 높은 음악을 팬들에게 들려주고자 앨범 막바지 작업 중이며, 지난 15일에는 타이틀곡 뮤직비디오 촬영을 마쳤다.



다음 달 개최하는 2019 연말 단독 콘서트 '러브 유 아이 두(LOVE YOU I DO)' 준비에도 박차를 가하고 있다. 콘서트는 오는 11월 8일부터 10일, 15일부터 17일까지 6회 공연으로 이화여대 삼성홀에서 열린다.



오는 18일 밤에는 KBS2 '유희열의 스케치북'(이하 '스케치북')에 출연한다. '스케치북' 10주년 프로젝트 '유스케X뮤지션' 열일곱 번째 목소리로 선정된 정준일은 이날 백지영의 '잊지 말아요'를 본인만의 스타일로 재해석해 무대를 꾸민다.



[사진=엠와이뮤직 제공]



(SBS funE 강수지 기자)