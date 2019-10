'NO중계·NO관중·NO취재'…BBC 피셜 "세상에서 가장 이상한 축구 경기"

오늘(15일) 오후 5시 반, 평양 김일성경기장에선 2022년 카타르월드컵 아시아지역 2차 예선 3차전, 대한민국 대 북한의 경기가 열렸습니다. 이날 경기는 '중계 없고, 관중 없고, 취재 없는' 이례적인 상황 속에서 열렸고 양 팀은 0대 0 무승부로 경기를 마쳤습니다.



영국 BBC가 이날 경기를 앞두고 '대한민국 대 북한: 세상에서 가장 이상한 축구 경기 (Welcome to the world's strangest football derby)'라는 제목의 기사를 보도했습니다. BBC는 이례적인 'NO중계·NO관중·NO취재' 경기를 설명하며, 최근 꽉 막힌 남북 관계에 대한 분석까지 내놨는데요, 과연 해외 언론이 본 이번 경기는 어떤 모습이었을까요? 비디오머그가 BBC의 분석을 다시 분석해봤습니다.