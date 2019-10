그룹 S.E.S. 메인보컬 바다가 3년 만에 솔로 곡으로 컴백한다.



바다 소속사 웨이브나인은 14일 "바다가 오는 24일 신곡 'Off The Record(오프더레코드)'를 공개한다"고 밝혔다.



신곡 'Off The Record'는 데뷔 이후 20년 넘게 대중의 많은 사랑을 받아온 바다가 자신을 비롯한 사랑하는 사람들 모두에게 들려주고 싶은 이야기를 담은 곡이다.



'Off The Record'는 지난 2016년 S.E.S. 데뷔 20주년 기념 앨범인 '리멤버(Remember)' 이후 2년 만에, 솔로로는 3년 만에 선보이는 신곡이다.



이와 함께 공개된 티저 이미지에는 강렬한 붉은 글씨로 'Off The Record'라는 글씨가 빼곡히 차 있어 신곡에 대한 궁금증을 불러일으킨다.



[사진=웨이브나인]



(SBS funE 강수지 기자)