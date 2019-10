'군백기' 끝낸 슈퍼주니어, '슈퍼쇼8' 성료…1만8천 관객 운집

돌아온 그룹 슈퍼주니어가 단독 콘서트 '슈퍼쇼8'를 성황리에 마무리했다. 멤버들의 입대로 인한 약 10년의 공백기를 끝내고 화려하게 귀환했다.



슈퍼주니어는 지난 12일~13일 서울 올림픽공원 KSPODOME(체조경기장)에서 단독 콘서트 '슈퍼주니어 월드 투어 – 슈퍼쇼 8 : 인피니트 타임(SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 8 : INFINITE TIME)'을 개최됐다. 시야제한석까지 공연 전석 매진을 기록하며 이틀간 약 1만 8천 관객을 만났다.



이번 콘서트에서 슈퍼주니어는 'Sorry, Sorry', '미인아 (Bonamana)', 'MAMACITA (마마시타)', 'Mr. Simple' 등 다수 히트곡, 팬들에게 '사랑이' 명곡 시리즈로 불리는 '사랑이 죽는 병 (Love Disease)', '사랑이 떠나다 (She's Gone)', '사랑이 이렇게 (My All Is In You)' 등 발라드 무대까지 약 3시간 30분 동안 30곡의 무대를 알차게 꾸몄다.



이외에도 힙합 버전으로 새롭게 탄생한 '로꾸거!!!', 이특과 시원의 미공개 스페셜 음원 'Hairspray (헤어스프레이)', 보컬 유닛 슈퍼주니어-K.R.Y.의 반전 댄스 퍼포먼스, 슈퍼주니어-D&E와 신동이 함께 꾸민 '너의 이름은 (What is Your Name)' 깜짝 무대 등 풍성한 볼거리가 마련됐다.



발매를 앞둔 정규 9집 신곡 무대도 최초 공개됐다. 슈퍼주니어 특유의 경쾌한 분위기를 느낄 수 있는 타이틀 곡 'SUPER Clap(슈퍼 클랩)'을 비롯해 슈퍼주니어의 이야기를 녹인 'The Crown', 둘이 함께 보내는 시간을 춤에 비유한 'I Think I', 김원준의 'Show'를 재해석한 리메이크 곡 'Show' 등 무대로 관객을 만났다. 'SUPER Clap' 무대는 14일 낮 12시 슈퍼주니어의 컴백 리얼리티 '슈주 리턴즈 3'에서 시청할 수 있다.



공연 말미, 팬들은 '결국 슈퍼주니어 The Last Man Standing!", "너희는 슈퍼주니어예요! 우리는 E.L.F.예요"라고 적은 플래카드로 이벤트를 펼쳤다. 멤버들은 "'군백기(군대+공백기)'를 마치고 다 함께하는 첫 콘서트다. 앞으로도 노래하고 춤추면서, 여러분들과 호흡하는 무대가 많았으면 좋겠다. 앞으로도 우리 오래오래 좋은 추억 많이 만들자"고 소감을 밝혔다.



슈퍼주니어의 정규 9집 'Time_Slip(타임슬립)' 전곡 음원은 14일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 발표된다. 슈퍼주니어는 같은 날 오후 10시 새 앨범 발매를 기념해 네이버 V라이브로 팬들과 소통한다.



[사진=Label SJ]



(SBS funE 강수지 기자)