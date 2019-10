방탄소년단, 지하1층~지상3층 규모 팝업스토어 18일 강남 개관

그룹 방탄소년단이 서울 강남 한가운데 대규모 팝업스토어를 연다.



방탄소년단 소속사 빅히트 엔터테인먼트는 10일 포스터를 공개하고 오는 18일부터 2020년 1월 5일까지 서울 강남구에 방탄소년단 팝업스토어 'HOUSE OF BTS'를 운영한다고 밝혔다.



방탄소년단 팝업스토어 'HOUSE OF BTS'는 지난 5월과 6월 미국 로스앤젤레스, 시카고, 뉴욕, 영국 런던, 프랑스 파리 등 5개 도시에서 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' 투어와 연계해 운영한 방탄소년단 월드투어 팝업스토어(BTS WORLD TOUR POP-UP STORE)의 콘텐츠와 규모를 업그레이드해 구성됐다.



'HOUSE OF BTS'는 서울 강남구에 위치한 지하 1층, 지상 3층 규모의 건물 전체를 사용해 운영되며, 방탄소년단과 관련된 쇼룸과 함께 뮤직비디오 속 세계를 직접 경험할 수 있는 공간, MD 및 F&B 등 복합 체험공간으로 다양하게 꾸며진다.



투어 시기에 집중된 이전 팝업스토어와 달리 기간 또한 확대된다. 오는 18일부터 내년 1월 5일까지 약 80일간 전 세계 팬들을 만날 예정이다.



이번 팝업스토어는 방탄소년단이 지난 4월 발표한 MAP OF THE SOUL : PERSONA의 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey'의 핑크 컬러를 주요 테마로 꾸며졌다. 그 외에도 'DNA', 'MIC Drop' 리믹스 등 방탄소년단의 히트곡들과 뮤직비디오에서 도출한 아트워크를 활용해 화려한 볼거리를 마련했다.



빅히트 엔터테인먼트는 "방탄소년단 팝업스토어 'HOUSE OF BTS'는 기존 팝업스토어 이상의 놀라운 고객 경험을 제공하는 '복합 체험공간'이 될 것"이라며 "팬뿐만 아니라 많은 분들이 함께 즐길 수 있는 공간이 되길 바란다"고 말했다.



방탄소년단은 11일 사우디아라비아 리야드의 킹 파드 인터내셔널 스타디움에서 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' 투어를 펼친다.



