세븐틴, 정규3집 'An Ode'…日 오리콘 주간 랭킹 1위

그룹 세븐틴이 일본 오리콘 차트 주간 앨범 랭킹 1위에 올랐다.



세븐틴 소속사 플레디스 엔터테인먼트는 9일 "세븐틴이 정규 3집 'An Ode'로 일본 오리콘 차트 주간 앨범 랭킹 1위를 차지했다"고 밝혔다.



일본 최대 음악 랭킹 사이트 오리콘은 속보를 통해 세븐틴이 정규 3집 'An Ode'로 약 4만 4천 장의 판매고를 올리며 14일 자 오리콘 주간 앨범 랭킹에서 1위를 거머쥐었다고 전했다. 세븐틴은 주간 합산 랭킹, 주간 해외 앨범 랭킹에서도 1위를 차지하며 3개 부문에서 최상위권에 이름을 올렸다.



정규 3집은 한국어 음반으로, 지난달 16일 발매된 후 3주가 흘렀다. 현지 쟁쟁한 아티스트를 제치고 성과를 거둬 눈길을 끈다.



세븐틴이 지난 8월 약 2년 만에 개최한 월드투어 'ODE TO YOU(오드 투 유)' 서울 공연, 내달 9일까지 진행 예정인 일본 4개 지역의 총 10회 공연은 전 회차 전석 매진을 기록했다.



세븐틴은 9일 일본 오사카 오사카죠 홀에서 SEVENTEEN WORLD TOUR 'ODE TO YOU' 공연을 펼친다.



[사진=플레디스엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)