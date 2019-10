에이티즈, 오늘(8일) 신곡 '원더랜드'로 컴백…첫 정규앨범

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 '원더랜드'로 대중을 초대한다.



에이티즈는 8일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 첫 번째 정규앨범 'TREASURE EP.FIN : All To Action(트레져 EP.핀 : 올 투 액션)'을 발매한다.



지난 2018년 10월 데뷔 앨범 'TREASURE EP.1 : All To Zero(트레져 EP.1 : 올 투 제로)'때부터 '트레져' 시리즈를 발표해 온 에이티즈다. 타이틀곡 '원더랜드(WONDERLAND)'는 '트레져' 시리즈의 여정 속 '에이티즈표 행진곡'과 같은 곡이다.



이외에도 이번 앨범에는 '안개', ''WIN(윈)', 'If Without You(이프 위드아웃 유)', 'Sunrise(선라이즈)' 등 모두 11개의 트랙이 수록됐다.



에이티즈는 이번 첫 정규앨범을 통해 무대를 장악하는 퍼포먼스를 보여주고, 대중에게 '에이티즈 표 스타일'을 명확하게 각인시키겠다는 각오다.



앞서 이들은 빌보드 소셜 50 차트, 아이튠즈 차트 등에 이름을 올리며 해외 팬들에게도 주목을 받았다.



[사진=KQ엔터테인먼트]



bijou_822@naver.com, joy822@partner.sbs.co.kr



(SBS funE 강수지 기자)