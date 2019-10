'데뷔 20주년' 플라이투더스카이, 이달 정규10집 컴백…11월 전국투어

알앤비 듀오 플라이투더스카이(FLY TO THE SKY)가 이달 중순 정규 10집으로 돌아온다.



플라이투더스카이 소속사 에이치투미디어 측은 7일 "플라이투더스카이가 이달 중순 정규 10집 '플라이 하이(Fly High)'를 발매한다"고 밝혔다.



이번 앨범은 지난 2014년 5월 발매된 정규 9집 '컨티뉴엄 (CONTINUUM)' 이후 약 5년 5개월 만에 발표하는 정규 앨범이다. 앨범을 통해 올해 데뷔 20년을 맞은 플라이투더스카이의 깊은 감성을 느낄 수 있을 전망이다.



'플라이 하이(Fly High)'에는 '한계에 멈춰있지 않고 더 높은 곳을 향해 간다'는 의미가 담겼다. 멤버 환희와 브라이언은 오랜 기간 이번 앨범을 준비해왔으며 앨범의 완성도를 높이기 위해 보컬, 음악 면에서 다양한 시도를 했다.



특히 MFBTY(타이거 JK, 윤미래, 비지), MIIII(미), 에일리, 길구봉구, 백아연이 이번 앨범에 참여했다고 알려져 기대를 높인다.



플라이투더스카이는 그간 'Missing You', '남자답게', '가슴 아파도', '그렇게 됐어', '미워해야 한다면', '너의 계절', '헤어질 시간이 정해진...' 등 숱한 히트곡을 남겼다.



이들은 새 앨범 발매와 함께 오는 11월부터 MFBTY와 전국 투어 콘서트를 개최한다. 티켓은 오는 15일 낮 12시 인터파크 티켓을 통해 오픈된다.



[사진=플라이투더스카이 공식 SNS]



(SBS funE 강수지 기자)