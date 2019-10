SuperM(슈퍼엠), 오늘(4일) 글로벌 출격…'Jopping' MV는 선공개

SuperM(슈퍼엠)의 첫 미니앨범이 오늘(4일) 전 세계에 공개된다.



SuperM 소속사 SM엔터테인먼트는 4일 SuperM의 첫 미니앨범 'SuperM' 음원이 이날 오후 6시 각종 국내 음악 사이트에서, 이에 앞서 오후 1시 타이틀 곡 'Jopping(쟈핑)' 뮤직비디오가 유튜브 SMTOWN 채널에서 공개된다고 밝혔다.



타이틀 곡명 'Jopping(쟈핑)'은 'Jumping(뛰다)'과 'Popping(샴페인 뚜껑을 딸 때 나는 뻥 소리)'을 조합해 새롭게 만든 '파티하자'라는 뜻의 단어다. 곡은 웅장하면서도 힘 있는 음향이 특징인 일렉트릭 팝 장르로, '우리만의 무대를 불태우고 즐기자'라는 메시지를 담았다. SMP(SM Music Performance)를 전면에 내세워 화려한 퍼포먼스를 기대하게 한다.



'Jopping' 뮤직비디오에서는 SuperM 일곱 멤버들의 시너지가 돋보이는 화려한 영상미를 만나볼 수 있다.



이번 앨범에는 타이틀곡을 비롯해 'I Can't Stand The Rain(아이 캔트 스탠드 더 레인)', '2 Fast(투 패스트)', 'Super Car(슈퍼 카)', 'No Manners(노 매너스)' 등 5곡이 수록됐다.



SuperM은 오는 5일 오후 7시(미국 서부시간 PST 기준) 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드의 캐피톨 레코즈 타워에서 야외 쇼케이스 'SuperM : Live From Capitol Records in Hollywood'를 개최하고 신곡 무대를 최초 공개한다. 현장은 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 생중계된다.



