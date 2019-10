브라운아이드소울, 정규5집 It' Soul Right 하프앨범 발표

그룹 브라운아이드소울(정엽, 나얼, 영준, 성훈)이 정규 5집 It' Soul Right 하프 앨범을 발표했다.



브라운아이드소울 소속사 롱플레이뮤직은 1일, 전날 발표한 정규 5집 It' Soul Right 하프 앨범에 대해 소개했다.



정규 5집 하프 앨범에는 타이틀곡 '그대의 밤, 나의 아침'을 포함, 다채로운 흑인 음악 장르의 곡들이 9트랙 수록됐다.



타이틀곡 '그대의 밤, 나의 아침'은 알앤비의 핵심 요소를 대중적인 감각과 혼합한 따뜻한 느낌의 곡으로, 폭발적인 고음과 하모니가 인상적이다. '너를', 'Love Ballad'를 잇는 또 하나의 러브 송 탄생이다.



함께 공개된 뮤직비디오에는 오랫동안 사랑하는 마음을 간직해온 남자가 사랑하는 여자에게 진심을 담아 고백하는 사랑 이야기가 담겼다. 배우 장기용과 신인 모델 성지영이 출연했으며, 연출은 송원영 감독이 맡았다.



앨범 발매 당일 브라운아이드소울은 정규 5집 하프 앨범 CD 발매 기념 팬 사인회를 열고 팬들과 가까이에서 만나 소통했다.



브라운아이드소울은 지난달 23일 하프 앨범에 수록된 'Sing Your Song(Motown Lover)', 'Better Together' 등 두 곡이 담긴 한정판 EP(7인치 바이닐)의 예약 판매를 시작했다. 한정판 EP는 판매가 시작되자마자 품절을 기록했다.



이들은 오는 10월 5일, 6일 이틀간 It' Soul Right(잇소울롸잇)이라는 제목으로 서울 연세대학교 노천극장에서 공연을 개최한다. 대구, 부산까지 투어를 이어갈 계획이다. 이번 투어에서는 새 앨범의 곡들을 라이브로 직접 들어볼 수 있다.



[사진=롱플레이뮤직]



(SBS funE 강수지 기자)