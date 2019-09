[Pick] 긍정 뜻하는 'OK 손동작'…美 극우 혐오 상징으로 변질

긍정적 의미로 엄지와 검지를 맞대 동그랗게 만드는 'OK 손동작'이 최근 미국에서는 혐오의 상징으로 사용되고 있습니다.현지 시간으로 지난 26일, 미국 CNN 등 외신들은 국제적인 유대인 단체 반명예훼손연맹(ADL)이 극단주의자들이 사용하는 상징 목록에 'OK 손동작'을 포함한 보고서를 발표했다고 전했습니다.ADL은 OK 손동작을 혐오 표현으로 사용하게 된 배경으로 미국 극우 커뮤니티 '4chan'를 언급했습니다. 이 사이트의 일부 이용자들이 '펼쳐진 세 손가락은 백인(White)을 뜻하는 W를, 엄지와 검지를 맞댄 원 모양은 힘(Power)을 뜻하는 P라고 의미를 부여해, 백인 우월의식을 드러내는 상징으로 사용한다는 겁니다.지난 3월 뉴질랜드 크라이스트처치의 이슬람 사원 두 곳에서 총기를 난사해 51명을 살해한 호주 출신의 브렌턴 태런트도 법정에 모습을 드러내며 OK 손동작을 만들어 보이기도 했습니다.이와 관련해 ADL 측은 "일부 극단주의자들이 오래된 상징을 혐오 표현으로 뒤바꿔 사용한다"면서 "법 집행기관과 대중은 이러한 의미에 대해 충분히 알아야 한다"라고 말했습니다.'뉴스 픽' 입니다.(사진=CNN 홈페이지 캡처)