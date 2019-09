방탄소년단 제이홉, 美 가수 베키지와 콜라보…'치킨 누들 수프' 무료 공개

그룹 방탄소년단의 제이홉이 미국 가수 베키 지(Becky G)와 함께한 콜라보레이션 음원을 발표한다.



제이홉은 27일 오후 6시 베키 지가 피처링에 참여한 'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)'의 음원과 뮤직비디오를 공식 SNS 채널을 통해 무료 공개한다.



'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)'은 제이홉이 처음 춤을 배우기 시작했을 때 접했던 음악인 웹스타(Webstar)와 영비(Young B)의 'Chicken Noodle Soup (Feat. AG aka The Voice of Harlem)'에서 후렴구를 인용, 제이홉만의 스웨그 넘치는 스타일로 재창조하며 2000년대 초 힙합을 트렌디하게 풀어낸 곡이다. 여기에 제이홉은 춤과 꿈에 대한 자신의 이야기를 한국어로, 베키 지는 스페인어로 작사에 참여했다.



제이홉과 베키 지는 둘 다 어린 시절 'Chicken Noodle Soup' 노래를 좋아했던 인연으로 이번 작업을 함께하게 됐다. 베키 지는 'Dollar', 'Mayores (Feat. Bad Bunny)', 'Sin Pijama (Feat. Natti Natasha)' 등의 노래로 잘 알려진 미국의 유망한 가수이자 배우다.



'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)'의 퍼포먼스는 원곡의 안무를 재해석했다. 역동적인 동선과 닭의 날갯짓을 형상화해 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 포인트 안무로 세련되면서도 재미있는 느낌을 살렸다. 뮤직비디오는 룸펜스 감독이 맡았으며, 제이홉과 베키 지, 세계 각국 50여 명의 댄서들이 함께 펼치는 군무가 시선을 사로잡을 예정이다.



제이홉은 그동안 방탄소년단의 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey', 'MIC Drop', 'MAMA', '피 땀 눈물', 'I NEED U', 'RUN' 등에서 작사, 작곡은 물론 프로듀싱과 래핑까지 참여하며 음악적 역량을 발휘해왔다. 또한 지난해 3월, 총 7개의 트랙으로 구성된 첫 번째 믹스테이프 'Hope World'를 발표했다. 믹스테이프는 공개 후 전 세계 63개 국가 및 지역에서 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위에 올랐으며, 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 38위를 기록한 바 있다.



[사진=빅히트엔터테인먼트]



(SBS funE 강선애 기자)