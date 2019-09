세븐틴, 정규3집 초동 판매량 70만장…올하반기 1위

그룹 세븐틴이 자체 초동 신기록을 달성했다.



세븐틴 플레디스 엔터테인먼트는 23일 "지난 16일 발매한 세븐틴 정규 3집 'An Ode(언 오드)'는 초동 판매량 총 70만 장으로 자체 신기록을 경신했다"고 밝혔다.



국내 최대 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 세븐틴 정규 3집은 초동 판매량 70만 863장을 기록, 주간 음반 차트(16일~22일 집계 기준)에서 1위 차지했다.



발매 3일 만에 전작인 'YOU MADE MY DAWN(유 메이드 마이 던)'의 초동 판매량 33만 장을 뛰어넘었고, 4일 만에 '하프 밀리언'을 달성했다.



더불어 세븐틴은 이번 기록으로 올해 하반기 초동 판매량 1위를 차지했다. 데뷔 앨범 초동 판매량의 500배에 달하는 수치로 괄목할만한 성장세다.



이번 앨범은 해외 아이튠즈 K-POP 앨범 차트에서 미국, 캐나다, 인도네시아 등 24개 지역 1위를 석권하는 등 해외에서도 주목받고 있다.



세븐틴은 타이틀곡 '독:Fear'를 통해 어둡고 섹시한 콘셉트로 변신, 활발한 활동을 펼치고 있다.



[사진=플레디스 엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)