몬스타엑스, 오늘(20일) 영어 신곡 'LOVE U' 전세계 공개

그룹 몬스타엑스가 영어 신곡 'LOVE U(러브 유)'를 전 세계에 발표했다.



몬스타엑스 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 20일 몬스타엑스가 이날 자정 글로벌 음원 사이트를 통해 새 싱글 'LOVE U'를 공개했다고 밝혔다.



이번 싱글에는 같은 이름의 영어 신곡 'LOVE U'와 지난 6월 발표한 싱글 'WHO DO U LOVE?(후 두 유 러브?)'를 새롭게 리믹스한 버전 등 모두 2곡이 담겼다.



신곡 'LOVE U'는 기존 몬스타엑스가 보여준 강렬한 이미지와는 상반된 느낌을 주는 부드러운 멜로디의 곡이다. 특히 멤버들의 하모니가 두드러지고, 로맨틱한 분위기를 자아낸다.



지난 싱글 보컬로 참여한 래퍼 주헌에 이어 아이엠까지 멤버 전원이 보컬로서 곡을 가득 채웠다.



'WHO DO U LOVE?' 리믹스 버전은 세계적인 힙합 그룹 블랙 아이드 피스의 멤버이자 음악 프로듀서로 활동하고 있는 윌.아이.엠(will.i.am)이 리믹스에 직접 참여했다.



앞서 몬스타엑스는 첫 영어 데뷔곡 'WHO DO U LOVE?'로 글로벌 무대에서 활약을 펼쳤다. 월드 투어로 전 세계 팬을 만났고, 미국 TV 프로그램, 라디오, 페스티벌 등에서 러브콜을 받았다.



몬스타엑스는 오는 21일(이하 현지 시각) 미국에서 세계 최고 뮤지션들과 함께하는 '라이프 이즈 뷰티풀 페스티벌', '아이하트라디오 뮤직 페스티벌', 25일 방송되는 NBC 채널의 간판 토크쇼 '엘렌 드제너러스 쇼'에 출연하기 위해 미국 라스베이거스로 출국했다.



[사진=스타쉽엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)