세븐틴, '독:Fear' MV 1000만뷰…신보 5일만에 64만장 판매고

그룹 세븐틴 신곡 '독:Fear' 뮤직비디오가 조회수 1000만 회를 돌파했다.



세븐틴 소속사 플레디스 엔터테인먼트는 20일 세븐틴 정규 3집 타이틀곡 '독:Fear' 뮤직비디오의 조회수가 1000만 회를 넘어섰다고 밝혔다. 공개된 지 4일 만의 기록이다.



세븐틴은 지난 16일 정규 3집 'An Ode'로 컴백, 타이틀곡 '독:Fear'를 통해 기존 청량한 분위기에서 어둡고 섹시한 분위기로의 콘셉트로 변신을 보여줬다.



세븐틴 '독:Fear'은 각종 음악 사이트 실시간 음원 순위 상위권에 이름을 올렸으며, 새 앨범은 여러 음반 차트에서 1위를 기록했다.



또한 세븐틴은 미국 빌보드, MTV 등 유명 해외 매체로부터 '독:Fear' 뮤직비디오에 대해 "풍부한 색감과 다양한 질감으로 어둡고 영화적인 느낌을 준다", "'두려움'에 맞춰 매끄러우면서도 파워풀한 춤으로 노래를 이끈다" 등의 호평을 받았다.



세븐틴 새 앨범은 발매 3일 차 만에 전작인 미니 6집 'YOU MADE MY DAWN(유 메이드 마이 던)' 초동 판매량을 가볍게 뛰어넘었다. 또 초동 집계 4일 차 '하프 밀리언'을 달성했고, 5일 차인 20일 64만 장 판매고를 올렸다.



[사진=플레디스 엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)