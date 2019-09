크러쉬, '나빠' 1위 공약 '한강 버스킹' 이행…2500명 운집

싱어송라이터 크러쉬가 한강에서 깜짝 버스킹으로 팬들에게 달콤한 음악 선물을 건넸다.



크러쉬는 17일 오후 소속사 피네이션 공식 V라이브 채널을 통해 서울 반포 한강공원에서 약 70분간 진행한 신곡 '나빠(NAPPA)' 1위 공약 버스킹 현장을 공개했다.



앞서 크러쉬는 신곡 '나빠' 발매 1위 공약 중 하나로 한강 게릴라 버스킹을 내걸었다. 이후 '나빠'는 각종 음원 차트 1위를 휩쓸었고, 크러쉬가 이날 버스킹을 공지하며 한강으로 나섰다.



버스킹을 진행한 크러쉬는 신곡 '나빠'부터 많은 사랑을 받은 히트곡들, 앨범 수록곡, 팝송 등 다양한 음악을 들려줬다.



깜짝 이벤트도 함께했다. 크러쉬는 "'뷰티풀(Beautiful)'을 저보다 잘 부를 수 있다고 자신하는 사람 있냐"고 즉석에서 제안했고, 팬과 즉석 협업 무대를 펼쳐 분위기를 달궜다.



크러쉬는 무반주 가창으로도 팬들과 호흡했다. 또한 "힘들 때 많이 들었던 노래"라고 소개하며 비지스의 'How Deep Is Your Love'를 열창해 감미로운 시간을 완성했다.



특히 버스킹 말미 크러쉬는 "아마 올해 콘서트를 할 수 있을 것 같다. 또 그전에 새 앨범을 낼 예정이다. 다음 앨범은 가을과 잘 어울리는 노래가 수록될 것 같다"라고 예고해 기대감을 높였다.



이날 버스킹에는 공지 3시간 만에 약 2500명이 운집했다.



[사진=피네이션(P NATION)]



(SBS funE 강수지 기자)