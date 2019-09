"동화 속 공주 비주얼"…트와이스 쯔위, 신곡 티저 마지막 주자

걸그룹 트와이스 쯔위가 컴백 티저에서 눈을 뗄 수 없는 완벽 미모를 자랑했다.



트와이스는 오는 23일 미니 8집 'Feel Special'(필 스페셜)의 발매에 앞서 각종 컴백 콘텐츠를 공개 중이다. 17일 0시 트와이스 공식 SNS 채널에는 멤버별 티저 영상의 마지막 주자인 쯔위의 모습이 공개됐다.



해당 영상 속 쯔위는 화관을 쓰고 정면으로 카메라를 응시하며, 동화 속 공주 같은 비주얼을 과시했다. 고혹적 문양의 배경과 화려한 스타일링에도 가려지지 않은 눈부신 비주얼이 시선을 사로잡는다.



트와이스는 현재 영상과 이미지 등 다양한 콘텐츠로 팬들과 소통 중이며, 앞으로도 신곡에 대한 강력한 힌트를 하나씩 공개할 예정이다.



신곡 'Feel Special'은 트와이스의 진솔한 이야기에 서정성을 덧입힌 곡으로 박진영이 작사, 작곡했다. '박진영 X 트와이스' 케미는 물론, 'KNOCK KNOCK'(낙 낙)과 'What is Love?'(왓 이즈 러브?)를 작업한 이우민(collapsedone)이 합류한 최강 조합으로, '12연속 히트'에 성공할지 귀추가 주목된다.



이외에도 트와이스를 비롯한 최강의 작가진이 앨범 크레디트에 이름을 올려 명반을 예고한다. 특히 6번 트랙 '21:29'는 트와이스 최초로 멤버 전원이 작사에 참여, 팬들을 향한 답가를 노래했다.



트와이스 미니 8집 'Feel Special'은 오는 23일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.



(SBS funE 강선애 기자)