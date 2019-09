가수 손승연 씨의 미국 진출곡인 'I'm Not A Warrior'가 빌보드에서 주목을 받았습니다. 현지 시간으로 13일 손승연 씨가 빌보드 홈페이지에 올라왔습니다.



한국에서 가장 유명한 가수 중 한 명이라고 소개하면서 최근 셀린 디온의 'My Heart Will Go On'의 작곡가인 윌터 아파나시에프와 함께 'I'm Not A Warrior'를 작업했다고 알렸습니다.



이번 곡은 감동적인 희망과 의미를 담아 표현한 발라드곡으로 지난주 국내에서 선공개됐고 오는 19일 전 세계에서 동시에 발매됩니다.