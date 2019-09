엑소 첸, 오는 10월 미니2집 '사랑하는 그대에게' 발매

그룹 엑소 멤버 첸이 오는 10월 새 미니앨범으로 컴백한다.



첸 소속사 SM엔터테인먼트는 11일 "첸의 두 번째 미니앨범 '사랑하는 그대에게 (Dear my dear)'가 오는 10월 1일 발매된다"고 밝혔다.



이번 앨범에는 총 6곡이 수록돼 있으며, 한층 성숙해진 솔로 가수 첸의 음악 감성이 담긴다.



첸은 지난 4월 발표한 첫 번째 미니앨범 '사월, 그리고 꽃 (April, and a flower)'으로 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 33개 지역 1위, 국내 음악 차트 1위를 기록하는 등 성공적인 솔로 데뷔를 알린 바 있다.



또한 첸은 엑소, 엑소-첸백시 멤버로 국내외에서 큰 인기를 얻고 있다. 감미로운 목소리와 가창력을 지닌 첸은 각종 드라마 OST, 컬래버레이션에 참여하는 등 솔로 활동으로도 사랑 받았다.



두 번째 미니앨범 '사랑하는 그대에게 (Dear my dear)'는 11일부터 온라인 음반 매장에서 예약 판매를 시작한다.



[사진=SM엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)