박진영, 트와이스 'Feel Special' 작사·작곡…12연속 흥행 도전

JYP엔터테인먼트 수장 박진영이 그룹 트와이스 지원사격에 또 한 번 나섰다.



트와이스 소속사 JYP엔터테인먼트는 10일 공식 SNS(사회관계망서비스) 채널을 통해 새 앨범 'Feel Special'(필 스페셜)의 트랙리스트를 공개했다.



트랙리스트에 따르면 타이틀곡 'Feel Special'은 박진영이 작사, 작곡을 맡았다. 박진영은 앞서 'SIGNAL'(시그널), 'What is Love?'(왓 이즈 러브?)에 팔을 걷어붙여 메가 히트곡을 탄생시킨 바 있다.



여기에 'KNOCK KNOCK(낙낙)'과 'What is Love?'에 참여한 이우민이 편곡자로 이름을 올렸다.



7번 트랙 'Breakthrough(브레이크스루)'(Korean Ver.)는 지난 7월 일본에서 발매한 싱글이자, 일본 레코드 협회로부터 플래티넘 음반 인증을 획득한 곡이다. 이번 새 앨범에 한국어 버전을 수록, 팬들에게 선물이 될 것으로 보인다.



개인 티저 영상에 이어 트랙리스트 역시 몽환적인 색채를 띤다. 과연 새 앨범의 콘셉트는 어떨지 궁금증이 증폭된다.



'Feel Special'은 트와이스가 지난 4월 발표한 'FANCY' 이후 약 5개월 만에 선보이는 신곡이다. 데뷔 후 지금까지 활동곡 기준 '11 연속 히트'를 기록한 트와이스가 또 한 번 흥행을 기록할지 관심이다.



트와이스 미니 8집 'Feel Special'은 오는 23일 오후 6시 발표된다.



