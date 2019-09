다수 곡으로 음원 차트 점령을 이룬 가수 펀치(Punch)가 가을 음악 팬 저격에 나선다.



펀치 소속사 냠냠엔터테인먼트 측은 10일 "펀치가 오는 18일 디지털 싱글을 발표하고 컴백한다"고 밝혔다.



이어 "펀치의 색깔과 감성을 담은 노래로, 가을 감성을 촉촉이 적실 예정"이라고 예고했다.



펀치는 보컬과 랩을 소화하는 멀티형 아티스트로서 눈도장을 찍었다.



특히 밤 3부작으로 일컬어지는 '밤이 되니까', '오늘밤도', '이 밤의 끝'을 비롯해 '헤어지는 중'으로 음원 차트 상위권을 장기 집권했다.



또한 '태양의 후예' OST 'Everytime', '도깨비' OST 'Stay With Me' 등 인기 드라마 OST에 참여해 'OST 요정'으로 떠올랐다. 최근에는 '호텔 델루나' OST 'Done For Me'로 음원 차트 올킬을 달성했다.



[사진=냠냠엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)