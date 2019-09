세븐틴 신곡 '독'은 이런 느낌?…정규3집 하이라이트 공개

그룹 세븐틴 정규 3집 'An Ode (언 오드)' 각 수록곡의 일부가 공개됐다.



세븐틴 소속사 플레디스 엔터테인먼트는 10일 0시 공식 유튜브 채널에 정규 3집 'An Ode'의 하이라이트 메들리 영상을 게재했다.



공개된 하이라이트 메들리 영상은 5가지 버전의 재킷 영상 촬영 현장 비하인드 영상으로 꾸며졌다. 타이틀곡 '독:Fear'을 포함, 정규 앨범 전곡의 일부가 청자의 귀를 사로잡는다.



선공개 곡인 'HIT'을 비롯해 묵직한 베이스 사운드 기반의 R&B 장르인 타이틀곡 '독:Fear', 어반 팝 스타일 '거짓말을 해, 달콤한 세레나데 'Let me hear you say', 세븐틴의 청춘 찬가 'Lucky', 퍼포먼스 유닛의 '247', 보컬 유닛의 'Second Life', 힙합 유닛의 'Back it up', 새로운 조합인 조슈아-준-디에잇-버논의 'Network Love' 등 다채로운 곡이 담겼다.



특히 타이틀곡 '독:Fear'에서는 한 번도 보여주지 않았던 세븐틴의 가장 어두운 면이 그려진다. 180도 달라진 모습과 더불어 세븐틴의 성숙하고 치명적인 매력 발산이 예고된다.



세븐틴 정규 3집은 새로운 세계로의 확장을 펼쳐낼 앨범이자 약 1년 10개월 만에 발매하는 정규 앨범이다. 이번 앨범 또한 멤버들이 작사, 작곡에 참여해 탄탄한 앨범을 완성했다.



세븐틴은 오는 16일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 정규 3집 'An Ode (언 오드)'를 발매할 예정이며, 같은 날 서울 고려대학교 화정체육관에서 쇼케이스를 개최한다.



[사진=플레디스 엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)