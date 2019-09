[스브스타] 태극기 밟은 사진 올렸다가 삭제한 내한 가수 '논란'

영국 밴드 'The 1975'가 태극기를 밟고 찍은 사진을 자신의 SNS에 올렸다가 누리꾼들의 뭇매를 맞았습니다.지난 6일 밴드 'The 1975'는 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 열린 'The 1975 Live in Seoul' 공연을 위해 한국을 방문했습니다. 같은 날 밴드의 보컬 매튜 힐리는 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했습니다.사진 속 매튜 힐리는 거울을 보고 셀카를 신고 있었으며, 부츠를 신은 왼발로 태극기를 밟고 있었습니다.사진을 본 국내 누리꾼들은 "왜 태극기를 밟고 있느냐"는 댓글을 남겼고 매튜 힐리는 "이건 내 국기야(It's quite obviously my flag"라고 짧게 답변한 것으로 전해졌습니다.이러한 사진과 발언이 인터넷 상에서 확산되자 매튜 힐리는 해당 게시글을 삭제했습니다. 그러면서 자신의 다른 SNS 계정인 트위터에 글을 올려 "빨리 지옥에서 떠나고 싶다"며 불쾌한 감정을 우회적으로 드러냈습니다.매튜 힐리는 서울 공연을 마치고 남은 아시아 투어 공연을 위해 오늘(7일) 아침 출국했습니다. 하지만 누리꾼들의 분노는 쉽게 사그러들지 않고 있습니다. 누리꾼들은 태극기를 밟은 행위는 상당히 모욕적이며 사과하지 않는 태도를 지적했습니다.현재 매튜 힐리의 인스타그램 등 SNS에는 "사진을 삭제하고 한국을 떠나면 끝이냐" "다른 나라에 대한 존중이 없다니 실망스럽다" 등 댓글이 달렸습니다.2002년 결성된 'The 1975'는 2016년 정규 2집 '아이 라이크 잇 웬 유 슬립, 포 유 아 소 뷰티풀 옛 소 언어웨어 오브 잇(I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware of It)'으로 미국 '빌보드 200' 1위를 기록하며 세계적인 밴드 반열에 올랐습니다.(사진 = 인스타그램 캡처)(SBS 스브스타)