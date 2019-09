여성 듀오 볼빨간사춘기가 새 앨범을 통해 더 깊어진 감성을 보여줄 것을 예감케 했다.



볼빨간사춘기는 5일 공식 SNS(사회관계망서비스)를 통해 새 미니앨범 'Two Five' 신곡 'XX'의 쇼트 필름을 깜짝 공개했다.



'XX'는 미디엄 템포의 감성적인 멜로디 곡으로, 볼빨간사춘기의 더 짙어진 감성이 돋보인다. 공개된 쇼트 필름에는 쓸쓸한 분위기, 한층 성숙해진 볼빨간사춘기의 눈빛과 목소리가 담겼다.



또한 데뷔 후 처음으로 푸른빛으로 머리카락을 꾸민 안지영은 몽환적이면서도 신비로운 매력을 뽐냈다. 이번 앨범 활동에서 음악, 비주얼 등 다채로운 변화가 있을 것으로 짐작된다.



볼빨간사춘기는 오는 10일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 미니앨범 'Two Five'를 발매한다.



