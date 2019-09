소녀시대 태연이 걸그룹 댄스의 고충에 대해 고백했다.



태연은 오는 6일 방송될 JTBC '비긴어게인3'에 출연해 베를린 버스킹 여행기를 공개한다.



방송에 앞서 진행된 베를린 녹화 당시, 두 번째 날 아침에 일어난 태연은 스트레칭을 하며 남다른 유연함을 자랑했다. 태연은 스트레칭 후 식탁에 모여 앉은 폴킴과 김현우에게 버스킹으로 인한 피로를 이야기하며 "10년 동안 힐을 신고 춤을 추는 일이 많아서 무릎에 무리가 간 것 같다"라며 고충을 털어놨다.



태연의 '직업병' 이야기를 들은 김현우는 소녀시대 노래 중 안무가 어렵기로 유명한 곡 'Catch Me If You Can'를 언급했고, 태연은 "그 노래 안무 진짜 어렵다"라며 칼군무를 위한 남모를 노력을 고백해 모두를 안타깝게 했다.



(SBS funE 강선애 기자)