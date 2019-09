여성 듀오 볼빨간사춘기의 새 미니앨범 'Two Five' 트랙리스트가 공개됐다.



볼빨간사춘기 소속사 쇼파르뮤직 측은 3일 "전날 공식 SNS(사회관계망서비스)를 통해 총 6곡이 수록된 새 미니앨범 'Two Five' 트랙리스트 이미지를 공개했다"고 밝혔다.



'Two Five'에는 '워커홀릭' '25' 'XX' 'Taste' '낮(Day off)' 'XX(Acoustic Ver.)' 등 6곡이 수록돼 있다.



볼빨간사춘기는 이번 앨범 전곡 역시 직접 작사, 작곡했다. 소속사 측은 "뮤지션으로서 한층 성숙해진 볼빨간사춘기의 음악적 역량을 선보일 예정"이라고 밝혀 기대를 높였다.



특히 이번 앨범에서는 지금까지 볼빨간사춘기가 보여준 것과는 전혀 다른 음악 스타일을 만나볼 수 있을 것이라고 예고돼 궁금증을 불러일으킨다.



볼빨간사춘기의 새 미니앨범 'Two Five'는 오는 10일 오후 6시 각종 음악 사이트에 공개된다.



[사진 = 쇼파르뮤직 제공]



(SBS funE 강수지 기자)