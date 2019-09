가수 보아가 오는 10월 단독 콘서트로 국내 관객을 만난다.



보아 소속사 SM엔터테인먼트는 2일 "보아는 오는 10월 26~27일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 'BoA LIVE TOUR 2019 - #mood in SEOUL(보아 라이브 투어 2019 - #무드 인 서울)'을 개최한다"고 밝혔다.



이번 공연은 지난해 12월 'BoA THE LIVE TOUR 2018 in SEOUL(보아 더 라이브 투어 2018 인 서울)' 이후 약 10개월 만의 보아 국내 콘서트다.



티켓 예매는 인터넷 예매 사이트 예스24에서 진행된다. 오는 17일 오후 8시에는 팬클럽 선예매가, 19일 오후 8시에는 일반 예매가 오픈된다.



보아는 오는 22~23일 가나가와를 시작으로 후쿠오카, 사이타마, 나고야, 오사카 등 일본 5개 도시에서 7회에 걸쳐 'BoA LIVE TOUR 2019 - #mood -' 공연을 이어간다.



[사진=SM엔터테인먼트 제공]



(SBS funE 강수지 기자)