세븐틴, 오는 16일 정규3집 'An Ode' 발표…트레일러 공개로 '궁금증↑'

그룹 세븐틴이 컴백 트레일러 영상으로 새 앨범명을 공개했다.



세븐틴 소속사 플레디스 엔터테인먼트는 2일 0시 공식 SNS(사회관계망서비스)에 컴백 트레일러 영상을 게재했다. 이 영상은 세븐틴 월드 투어 'ODE TO YOU' IN SEOUL 마지막 공연 종료 직후 현장에서 깜짝 공개된 바 있다.



공개된 영상에는 차체만 남아있는 의문의 물체에 다가가는 세븐틴이 담겼다. 이후 차체가 클로즈업되며 긴장감을 불러일으키는 배경음악이 깔린다.



영상 속 오브제들이 무엇을 의미하고 있는지 호기심을 자극시킨다. 또 세븐틴 멤버들이 의문의 연기를 마시고 있는 모습이 비치며 영상이 마무리돼 새 앨범 콘셉트에 대한 궁금증을 불러일으킨다.



영상 말미를 통해서는 '2019년 9월 16일' 발매일과 함께 세 번째 정규앨범명 'An Ode'가 공개됐다.



'An Ode'는 앞서 공개된 프롤로그 영상 'An Ode 1 : Unchained Melody'와 'An Ode 2 : Fear' 영상에서도 볼 수 있었던 단어다. 새 앨범과 어떤 연관성이 있을지 팬들의 다양한 추측이 이어지고 있다.



세븐틴은 지난달 30일부터 1일까지 3일간 서울 KSPO DOME(올림픽 체조 경기장)에서 SEVENTEEN WORLD TOUR 'ODE TO YOU' IN SEOUL을 개최해 성황리에 마쳤다. 월드 투어를 이어 나갈 예정이며 오는 16일 오후 6시 세 번째 정규앨범으로 컴백한다.



[사진=플레디스엔터테인먼트 제공]



(SBS funE 강수지 기자)