브라운아이드소울, 신곡 'Right' MV 티저 공개…신예은·남윤수 '설렘 가득'

그룹 브라운아이드소울(정엽 나얼 영준 성훈)의 새 싱글 'Right (Feat. SOLE)' 뮤직비디오 티저가 공개됐다.



브라운아이드소울 소속사 롱플레이뮤직은 30일 "전날 공식 SNS(사회관계망서비스) 등 여러 채널을 통해 미니앨범 발매 전 선공개하는 싱글 'Right (Feat. SOLE)'의 티저 영상을 게재했다"고 밝혔다.



티저는 전화벨이 울리는 장면으로 시작한다. 배우 신예은이 전화로 데이트 신청을 받으며 설레어하고, 배우 남윤수와 신예은이 극장에서 데이트를 하는 장면으로 이어진다. 극장에서 신예은은 남윤수의 어깨에 머리를 살포시 기대면서 달콤한 분위기를 자아낸다. 두 사람이 어떻게 핑크빛 기류를 풍기게 됐는지 궁금증을 불러일으킨다.



더불어 신곡의 분위기를 엿볼 수 있는 달콤하고 설레는 멜로디, 피처링으로 참여한 쏠의 노랫말이 티저에서 공개돼 신곡에 대한 기대감을 높인다.



브라운아이드소울이 4년 만에 발매하는 신곡 'Right (롸잇)'은 새 미니앨범 발매 전 선공개하는 싱글이다.



가을바람처럼 다가온 사랑의 감정을 주제로 한 90년대 컨템퍼러리 알앨비 장르 곡이다. 설렘을 유발하는 밝은 분위기, 가요계에서는 찾아보기 힘든 바운스를 강조한 리듬이 특징이다. 매력적인 음색의 쏠이 피처링에 참여해 곡의 완성도를 높였다.



'Right'은 오는 9월 2일 오후 6시 각종 음악 사이트에 공개된다. 브라운아이드소울은 이후 미니앨범을 발매하고, 오는 10월 5일 서울을 시작으로 대구, 부산에서 'It' Soul Right(잇소울롸잇)' 투어를 이어간다.



[사진='Right' MV 티저 캡처]



bijou_822@naver.com, joy822@partner.sbs.co.kr



(SBS funE 강수지 기자)