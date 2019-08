에버글로우 'Adios', 美 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 3위

그룹 에버글로우 신곡 'Adios'가 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 3위에 올랐다.



에버글로우 소속사 위에화엔터테인먼트코리아는 30일 "미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 에버글로우의 두 번째 싱글 앨범 'HUSH' 타이틀곡 'Adios(아디오스)'가 첫 진입부터 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 3위를 차지했다"고 밝혔다.



데뷔 곡 '봉봉쇼콜라'는 발표 후 같은 차트에 5위로 진입했고, 당시 빌보드는 'K팝 최고의 데뷔 중 하나(One of the best-ever K-pop debuts)'라고 호평한 바 있다. 이 보다도 두 계단 상승한 성적을 보여 눈길을 끈다.



이밖에도 수록곡 'Hush'는 9위, 'You Don't Know Me'는 11위를 차지하는 등 두 번째 싱글 수록곡 3곡 모두 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 순위에 올랐다.



앞서 에버글로우는 이번 컴백과 동시에 유튜브 24시간 조회수 월드 와이드 1위, 아이튠즈 K-POP차트 26개국 1위, 애플뮤직 K-POP 차트 10개국 1위 등을 기록했다.



[사진=위에화엔터테인먼트코리아]



(SBS funE 강수지 기자)