방탄소년단 새 다큐 '브링 더 소울', 오늘(27일) 첫 공개

그룹 방탄소년단(BTS) 새 다큐멘터리 '브링 더 소울: 다큐 시리즈'가 베일을 벗는다.



방탄소년단 소속사 빅히트엔터테인먼트는 27일 "방탄소년단은 이날 오전 10시 공식 팬 커뮤니티 'BTS 위버스'를 통해 '브링 더 소울: 다큐 시리즈(BRING THE SOUL: DOCU-SERIES)'의 첫 번째 에피소드를 공개한다"고 밝혔다.



'BTS 위버스'에서 독점 공개되는 '브링 더 소울: 다큐 시리즈'는 지난해 8월부터 시작한 'LOVE YOURSELF' 투어의 서울 콘서트와 북미 및 유럽 투어의 여정을 밀착 촬영, 방탄소년단의 무대와 음악에 대한 생각을 고스란히 담았다.



첫 번째 에피소드는 한국에서 맞이한 첫 스타디움 공연의 비하인드 스토리를 전한다. 성공적인 공연을 위해 막바지 연습부터 리허설, 본 공연까지 매 순간 최선을 다하는 것은 물론, 더 완벽한 무대를 보여주기 위해 끊임없이 고민하며 새로운 도전을 해나가는 멤버들의 모습을 보여줄 예정이다.



특히 지난 7일 개봉한 '브링 더 소울: 더 무비(BRING THE SOUL: THE MOVIE)'에서 볼 수 없었던 인터뷰 장면 등이 추가됐으며, 더욱 커진 무대와 새롭게 선보일 월드 투어를 앞둔 멤버들의 남다른 각오와 진솔한 속마음도 엿볼 수 있다.



'브링 더 소울: 다큐 시리즈'는 총 6부작으로 위버스(Weverse)에서 유료로 구매해 이용할 수 있다. 첫 회를 시작으로 10월 1일까지 매주 화요일 한 편씩 공개된다.



[사진=빅히트엔터테인먼트 제공]



(SBS funE 강수지 기자)