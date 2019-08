사이먼 도미닉, 새 EP '화기엄금' 피처링 군단 공개…우원재·크러쉬·염따 등

래퍼 사이먼 도미닉의 새 앨범에 참여하는 피처링 군단이 베일을 벗었다.



사이먼 도미닉 소속사 AOMG 측은 26일 "사이먼 도미닉 새 EP앨범 '화기엄금(No Open Flames)'에는 'make her dance'에 참여한 크러쉬와 루피를 비롯해 우원재 염따 MOON 등이 피처링 지원사격을 펼친다"고 밝혔다.



소속사는 이에 앞서 전날 공식 SNS(사회관계망서비스)를 통해 새 EP앨범 '화기엄금(No Open Flames)'의 전체 피처링 라인업이 담긴 한 장의 이미지를 공개했다.



공개된 이미지에는 앞서 발표한 싱글 'make her dance'에 피처링으로 참여한 루피와 크러쉬를 비롯해 우원재, 제이올데이, 재키와이, 시모, 염따, MOON 등 다양한 아티스트의 이름이 나열돼 있다.



사이먼 도미닉은 신곡 'DAx4'와 'make her dance'를 약 일주일 간격으로 연달아 발표하며 활발한 활동을 이어가고 있다. 새 EP앨범 '화기엄금(No Open Flames)'은 오는 9월 3일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 만나볼 수 있다.



[사진=AOMG 제공]



bijou_822@naver.com, joy822@partner.sbs.co.kr



(SBS funE 강수지 기자)