백아연, '의사요한' OST 참여…지성 향한 이세영 마음 노래

가수 백아연이 '의사요한' OST에 참여했다.



백아연은 SBS 금토드라마 '의사요한'(극본 김지운, 연출 조수원 김영환) OST Part.5 'Just Go(저스트 고)'를 불렀다.



백아연의 'Just Go'는 미디엄 템포의 포크 팝 스타일 곡으로 사랑에 대한 설렘을 담고 있다. 한 관계자는 "이번 곡은 극 중 강시영(이세영 분)의 차요한(지성 분)에 대한 마음을 그렸다. 자신감을 잃은 강시영이 차요한을 만나 의사로서 다시 성장하게 되고, 점점 마음이 쓰이는 과정을 백아연의 부드럽고 호소력 있는 보컬로 표현하였다"라며 "드라마와 함께 많은 관심을 가져달라"고 소개했다.



백아연은 2012년 SBS 'K팝스타 시즌1'에서 3위를 하며 가수로 정식 데뷔, 올해로 가수 데뷔 7년차에 접어들었다. 다수의 개인앨범 작업과 더불어 '청담동 앨리스', '엔젤 아이즈', '용팔이', '달의 연인-보보경심 려', '남자친구' 등의 OST에 참여하며 청아하고 독보적인 음색으로 음악팬들의 많은 사랑을 받아왔다.



백아연이 부른 'Just Go'는 23일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 완곡이 공개될 예정이다.



한편, '의사요한'은 미스터리한 통증의 원인을 흥미진진하게 찾아가는 통증의학과 의사들의 휴먼 메디컬 드라마로 매주 금, 토요일 밤 10시에 방송된다.



