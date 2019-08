X1(엑스원), 데뷔 앨범 '비상 : 퀀텀 리프' 전곡 하이라이트 공개

신인 보이그룹 X1(엑스원, 한승우 조승연 김우석 김요한 이한결 차준호 손동표 강민희 이은상 송형준 남도현)의 11인 11색 음색이 담긴 하이라이트 메들리 영상이 공개됐다.



X1 소속사 스윙엔터테인먼트는 측은 23일 "전날 공식 SNS(사회관계망서비스)에 첫 번째 미니앨범 '비상 : 비상 : 퀀텀 리프(QUANTUM LEAP)' 하이라이트 메들리 영상이 게재됐다"고 밝혔다.



이번 영상을 통해 X1 음악의 시작을 알리는 인트로 트랙 '스탠드 업(Stand Up)'을 비롯해 타이틀곡 '플래시(FLASH)' '웃을 때 제일 예뻐' '괜찮아요' '유 갓 잇(U GOT IT)' '움직여(MOVE)(Prod. By ZICO)' '_지마(X1-MA)' 등 앨범 전곡의 음원 일부를 차례로 만나볼 수 있다.



이와 함께 앨범 재킷 이미지가 이어졌다. 청량한 매력이 돋보이는 '비상' 버전, 강렬한 느낌의 '퀀텀 리프' 버전 재킷 이미지가 다양한 장르로 구성된 이번 앨범을 더욱 다채롭게 했다.



X1은 오는 27일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 첫 번째 미니 앨범 '비상 : 비상 : 퀀텀 리프'를 발표한다. 같은 날 오후 8시에는 X1은 서울 고척 스카이돔에서 쇼케이스와 콘서트가 결합된 '프리미어 쇼콘'을 개최한다.



X1 첫 데뷔 리얼리티 프로그램 'X1 FLASH(엑스원 플래시)'는 케이블 채널 Mnet에서 매주 목요일 8시 방송된다.



[사진=스윙엔터테인먼트 제공]



(SBS funE 강수지 기자)