김재환, 'Weight In Gold' 명품 커버…원곡자 갈란트도 '엄지 척'

워너원 출신 가수 김재환이 원곡 가수마저 감탄시키는 환상적인 라이브 커버를 펼쳤다.김재환은 지난 21일 오후 공식 유튜브 계정을 통해 미국 아티스트 갈란트(Gallant)의 'Weight In Gold(웨이트 인 골드)'를 커버한 영상을 공개했다.공개된 영상 속 김재환은 직접 기타를 연주하며 자신만의 스타일로 'Weight In Gold'를 완벽하게 재해석했다. 서울의 아름다운 석양을 배경으로 울려 퍼지는 김재환의 감미로운 목소리는 보는 이들의 감성을 적시기에 충분했다.특히 원곡자 갈란트는 해당 영상을 접한 후 김재환의 SNS 게시물에 직접 댓글을 달며 퀄리티 높은 커버에 엄지를 치켜세웠다.이에 김재환 역시 "정말 고맙다. 당신의 음악이 너무 좋다. 가까운 시일 내에 함께 작업하기를 희망한다(Thank you so much I love your music! Hope to work together in a near future)"고 댓글을 남기며 갈란트의 호평에 화답했다.김재환은 지난해 12월 프로젝트 그룹 워너원 활동을 성공적으로 마치고 지난 5월 솔로 데뷔 앨범 'Another(어나더)'를 발표했다. 이후 음악 방송에서 타이틀곡 '안녕하세요'로 1위를 차지하는 등 솔로 아티스트로서의 입지를 굳혀가고 있다.[사진 = 스윙엔터테인먼트 제공, 김재환 인스타그램 캡처](SBS funE 강선애 기자)