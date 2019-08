방탄소년단, 무려 3개 앨범 美 '빌보드 200' 2주 연속 동시 차트인

그룹 방탄소년단이 빌보드 메인 앨범 차트에 2주 연속 3개의 앨범을 동시 진입시키는 저력을 과시했다.



20일(현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 4월 발매한 방탄소년단의 MAP OF THE SOUL : PERSONA는 '빌보드 200' 118위를 차지하며 18주 연속 차트에 이름을 올렸다.



또 지난해 8월 발매한 LOVE YOURSELF 結 'Answer'는 '빌보드 200' 112위로 지난주보다 6계단 상승하여 차트 역주행에 성공했다.



여기에 방탄소년단이 보컬 및 프로듀싱 등에 참여한 BTS WORLD OST는 '빌보드 200' 52위를 기록해 지난주에 이어 2주 연속 차트에 올랐다.



이로써 방탄소년단과 관련된 3개의 앨범이 2주 연속, 통산 3번 '빌보드 200'에 동시 진입하며 전 세계적 인기를 실감케 했다.



아울러 방탄소년단은 '아티스트 100'에서 4위, '소셜 50'에서 140번째 110주 연속 1위를 차지해 최장기간 기록을 유지 중이다.



[사진제공=빅히트엔터테인먼트]



(SBS funE 강선애 기자)