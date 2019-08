X1(엑스원), 타이틀곡 '플래시' 등 데뷔 앨범 트랙리스트 공개

'프로듀스X101'로 발탁된 신인 보이그룹 X1(엑스원, 한승우 조승연 김우석 김요한 이한결 차준호 손동표 강민희 이은상 송형준 남도현)의 데뷔 곡 이름이 공개됐다.



스윙엔터테인먼트는 19일 X1 공식 SNS(사회관계망서비스)를 통해 첫 번째 미니앨범 '비상 : 퀀텀 리프(QUANTUM LEAP)' 트랙리스트를 공개했다.



타이틀곡은 '플래시(FLASH)'다. 이를 비롯해 앨범에는 '스탠드 업(Stand Up)' '웃을 때 제일 예뻐' '괜찮아요' '유 갓 잇(U GOT IT)' '움직여(MOVE)(Prod. By ZICO)' '_지마(X1-MA)' 등 모두 일곱 트랙이 수록됐다.



X1을 탄생시킨 케이블 채널 Mnet 오디션 프로그램 '프로듀스X101' 대표곡 '_지마', 콘셉트 평가 곡' '유 갓 잇' '움직여'는 11명 멤버들의 목소리로 재녹음돼 새롭게 완성됐다. '_지마'는 CD로만 감상할 수 있다.



이번 앨범은 11명의 멤버들이 하나가 돼 날아오르겠다는 희망을 담은 '비상' 버전과 대도약을 꿈꾸는 X1의 의지를 담은 '퀀텀 리프(QUANTUM LEAP)' 버전으로 구성됐다.



X1은 오는 27일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 '비상 : 퀀텀 리프'를 발표한다. 이어 같은 날 오후 8시 서울 고척 스카이돔에서 쇼케이스와 콘서트가 결합된 '프리미어 쇼콘(Premier Show-Con)'을 개최하고 정식 데뷔한다.



