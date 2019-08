'집사부일체' 화끈한 사부 허재 "모양 빠지지 마라, 노력 없는 자신감은 허황된 꿈"

SBS '집사부일체'에 출연한 '농구 대통령' 허재가 화끈한 열정의 사부로 시선을 모았다.닐슨코리아에 따르면 지난 18일 방송된 '집사부일체'는 가구 시청률 6.6%(수도권 2부), 20~49세 젊은 시청자들을 대상으로 집계한 '2049 타깃 시청률' 2.6%로 상승세를 그렸다. 분당 최고 시청률은 9.4%까지 치솟았다.이날 방송에는 이승기, 이상윤, 육성재 양세형이 '농구 대통령' 사부 허재와 하루를 보내는 모습이 그려졌다.사부에 대한 힌트로는 대통령, 승부욕, 세계 신기록, 그리고 불낙이 주어졌다. 새 사부는 '농구 대통령' 허재였다. 허재는 "이거슨 아니지. 왜 이렇게 오래 기다리게 하느냐"라고 외치며 화끈하게 등장했다.허재는 멤버들에게 살면서 하지 말아야 할 세 가지 'NO LIST'를 공개했다. 첫 번째는 '욱하지 말자'였다. 그는 "인생의 3분의 2가 '욱'해서 손해를 많이 봤다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 그런가 하면 허재는 감독 시절 별명이 '레이저'였다고 밝혔다. 경기 중 잘못한 선수가 있으면 그 선수만 뚫어져라 쳐다본 탓에 생긴 별명이었다. 허재는 그 탓에 선수가 주눅이 들어 기량이 더욱 저하됐다며 반성하는 모습을 보였다. 또 그는 "칭찬은 잘 못했다. 그런데 칭찬하려고 노력하다보니 욱하는 마음이 없어지더라"라며 달라진 모습을 보였다.이어 허재는 두 번째 'NO LIST'를 공개했다. 그것은 "지지 말자"라는 것. 그는 "농구에 있어 천재성보다 지지 않겠다는 승부근성이 중요하다"라고 밝혔다. 허재의 마지막 'NO LIST'는 "모양 빠지지 마라"였다. 그는 "항상 이기려고 노력하다 보니 '농구 대통령'이라는 아주 좋은 이름이 주어졌다. 그 이름에 걸맞게 행동해야한다"라고 전했다. 이어 그는 "자신감의 원천은 끝없는 연습이다"라며 "노력 없는 자신감은 허황된 꿈에 불과하다"라고 덧붙였다.그런가 하면 허재는 농구라는 종목에 대한 관심이 낮아진 것에 대해 안타까움을 드러내기도 했다. 이에 그는 특별한 게릴라 미션에 도전, 멤버들과 함께 길거리로 나서 시민들을 불러모았다. 이에 경기장에는 허재를 응원하기 위해 공원에서 만났던 시민들과 사부의 후배들로 가득 찼다. 이후 허재와 멤버들은 농구공 100개를 걸고 미션에 도전했다. 미션은 다섯 단계의 거리에서 골을 넣어야 하는 것이었다. 그러나 이들은 4단계인 10.5m 거리에서 아쉽게 도전에 실패했다.아쉬움에 멤버들은 번외 경기를 제안했고, 이에 허재는 하프라인인 14m에 서게 됐다. 긴장감 속에 허재는 공을 던졌고, 극적으로 골을 넣는 데 성공했다. 허재가 마치 드라마의 한 장면처럼 골을 넣는 장면은 분당 시청률 9.4%로 '최고의 1분'을 차지했다. 이후 허재와 멤버들은 시민 한 명 한 명에게 직접 농구공을 나눠주며 훈훈함을 더했다.(SBS funE 강선애 기자)